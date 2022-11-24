Тракторист Досовичского лесничества спас косулю на автодороге между Могилевом и Бобруйском

Работники лесхозов в последние дни в топе новостей. Тракторист Досовичского лесничества Могилевского лесхоза Владимир Моргунов стал любимцем интернет-аудитории. На днях он спас косулю, которая вышла на проезжую часть автодороги между Могилевом и Бобруйском. Портал sb.by пообщались с героем и узнал подробности нестандартной ситуации на дороге.

В начале недели Владимир Моргунов забирал свой трактор из ремонта. Перед выездом со второстепенной дороги на главную вблизи деревни Павловщина решил проверить габаритные огни техники. И в этот момент обратил внимание на необычную ситуацию на проезжей части.

– Вся дорога с моей точки не просматривалась, но увидел, что образовался небольшой затор из машин пятнадцати, – описывает тот день Владимир. – Автомобили стали двигаться медленнее. Что случилось? Когда выехал, постепенно пробка стала уменьшаться. Машины впереди лишь притормаживали, водители открывали окна и гладили животное – косулю, которая стояла на проезжей части! Когда поравнялся с ней, понял –уходить не спешит. Сложилось впечатление, что она оглушена и дезориентирована. Надел куртку и вышел из трактора.

Животное, по словам работника лесничества, вело себя спокойно. Владимир попытался подтолкнуть его к обочине, но косуля не среагировала.

– Подумал секунд десять, взял ее на руки, и перенес на обочину. Понимал, что косуля может спровоцировать опасную ситуацию на дороге. После отзвонился в лесничество, поставил начальство в известность, – добавляет Моргунов. – Интересно, что косуля не боялась людей. Не заметил у нее и каких-то травм. Предполагаю, что могла просто испугаться. Животное еще молодое, по весу килограмм до 20.

Человека, который снял видео, Владимир не запомнил. Заметил лишь, что водитель на черной машине. Он-то и «виновник» популярности тракториста.

– До сих пор телефон не умолкает! Все звонят, расспрашивают об инциденте. Друзья шутят, мол, популярный стал. А я думаю, ехал бы на полчаса раньше или позже, не попал бы на видео, – смеется Владимир. – Что я думал в этот момент? Просто действовал. Так бы поступил на моем месте любой нормальный человек.

Ролик, к слову, посмотрели родные. 11-летний сын Владимира Роман отцом гордится. В школе тоже стал популярным у одноклассников.

– Рома, кстати, узнал то место, – рассказывает подробности тракторист. – В прошлом году мой друг купил себе новую фуру и прокатил нас с семьей. Сын первый раз ехал на такой большой машине. Товарищ высадил нас прямо на этой остановке, которая видна на видео.

Владимир – водитель опытный. Работал на разной технике, в списке даже комбайн. Поэтому понимает, как важно быть внимательным на дорогах. Встреча с животным на трассе – определенный риск.

– А вот в лесу интересно наблюдать за его обитателями. Часто вижу лося, косулю, даже дикого кабана. У нас в лесничестве фотоловушки даже рысь фиксировали. Да и на полях животных хватает, знаю места их миграции. Зрелище завораживает! Возвращаясь к моей истории, еще раз хочу сказать: животные умиляют, но на дороге это потенциальная опасность. Нужно быть очень внимательным, – предупреждает Моргунов.

Пока Владимир принимает звонки, видео с его участием продолжает набирать популярность – насобирало в Instagram уже более 8 тысяч просмотров!