Трафаретные штампы на стенах. Какая ответственность грозит наркорекламщикам?

Бобруйчанин Сергей Иванов возмущен тем, что на подъездной двери и на стенах его дома на улице Интернациональной неизвестные нанесли трафаретные штампы наркораспространителей. «Нужно отдать должное коммунальщикам: в этот же день надписи были закрашены. Это вообще какой-то бич нашего времени. Такие «художества» появляются просто на каждом шагу. Какая ответственность предусматривается за рекламу наркотиков в виде граффити с названием Интернет-магазинов на объектах городской инфраструктуры?» – спрашивает мужчина.

Отвечает Александра Адотик, вриод старшего инспектора ГИОС УВД Бобруйского горисполкома:

– Если человек наносит граффити с названием Интернет-магазинов на стенах подъездов, заборах и других объектах, по законодательству он привлекается к административной ответственности по статье 11.3 Кодекса об административных правонарушениях Рес­публики Беларусь «Умышленное уничтожение либо повреждение чужого имущества, повлекшие причинение ущерба в незначительном размере», что влечет наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин. Если же человек за это получает наркотики, тогда наступает уголовная ответственность согласно действующему законодательству Республики Беларусь.

Александр Шостак, генеральный директор «Бобруйскжилкомхоза»:

– Со своей стороны мы ежедневно закрашиваем надписи, восстанавливая поверхности зданий. Если дом кооперативный, заниматься этим должны его балансодержатели. Если это трансформаторная подстанция – «Бобруйские электрические сети».