Традиционные соревнования Департамента охраны по мини-футболу пройдут в Могилеве

С 26-29 июля в спортивном-комплексе «Олимпиец» пройдут традиционные соревнования Департамента охраны по мини-футболу.

В соревнованиях примут участие 8 команд, а это 80 участников — от всех областей, города Минска и управления Департамента охраны по охране дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств и не менее 200 болельщиков.

Готовы медали для победителей и призеров, а лучшие из лучших увезут главный трофей — Кубок соревнований.

Будем рады видеть в качестве зрителей любителей спортивных баталий и здорового образа жизни.

Вход свободный.

Адрес проведения мероприятия: г. Могилев, ул. 30 лет Победы ,1А.

mogilev.ohrana.gov.by