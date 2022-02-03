Традиционные гонки «Зимнее танго» состоятся возле Бобруйска

Соревнования «Зимнее танго» редакция газеты «Автодайджест» проводит с 2000 года. Много лет соревнования проходили в Боровой, но последние годы соревнования перенеслись на кроссовую трассу возле Бобруйска, где конфигурация трассы имеет подъемы и спуски, ходовые участки и «затыки». Все это делает ее интересной для участников.

«Зимнее танго» состоится 5 февраля в 12.30, на кроссовой трассе под Бобруйском (д. Думановщина). Допускает участие как спортсменов, так и любителей.

Соревнования проводятся в классах:

В1- легковые автомобили с приводом на переднюю ось;

В2- легковые автомобили с приводом на заднюю ось;

В4- легковые автомобили с приводом на две оси;

В4х4- внедорожники, кроссоверы с приводом на 2 оси.

Кроме того, проводится абсолютный зачет и командный зачет (2 человека в команде).

Объем и мощность двигателя не будут влиять на включение в тот или иной класс!

Для участия необходимо: иметь страховой полис на сумму 40 БВ, защитный шлем, оплатить заявочный взнос и скачать и отправить заполненную заявку, на почту ad@adt.by.

Заявочный взнос за участие в соревновании 100.00 (Сто) белорусских рублей до 4 февраля 2022 года включительно на расчетный счет Организатора (УП «Редакция газеты “Автодайджест”.

Расчетный счет: BY23BPSB30121009570119330000, BIC: BPSBBY2X, УНП 101513467

ОАО «БПС – Сбербанк», код 153001369, ОКПО 37520208). Назначение платежа- Заявочный взнос.

При оплате взноса в день проведения соревнований (5 февраля) сумма заявочного взноса составляет 110.00 (Сто десять) белорусских рублей за заявленный класс. Подтверждением оплаты является квитанция сберегательного банка или копия платежного поручения. Организатор может уменьшить или освободить от уплаты заявочного взноса участника соревнований.

Допускаются автомобили как с каркасами безопасности, так и без них. Разрешено использование шин с шипами для дорог общего пользования.

Перед соревнованиями участникам будет предоставлена возможность провести несколько кругов тренировочных заездов. После чего состоятся квалификационные заезды (1 круг) и три «боевые»- по 2 круга по трассе, длиной 1 км. В случае общего количества участников до 20 человек, количество «боевых»- зачетных будет увеличено до четырех.

Последний день приема заявок на участие- 4 февраля до 14.00

Справки по тел. +375 29 259 00 00 мтс, либо +375 29 650 11 19 А1, вайбер, телеграмм.