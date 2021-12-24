Традиционная субботняя прямая телефонная линия в Бобруйске 25 декабря проводиться не будет
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В связи с Государственным праздником, отмечаемым в Республики Беларусь, Рождество Христово (католическое Рождество) прямая телефонная линия в горисполкоме и администрациях районов города Бобруйска 25 декабря проводиться не будет.
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