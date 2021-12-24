Традиционная субботняя прямая телефонная линия в Бобруйске 25 декабря проводиться не будет

В связи с Государственным праздником, отмечаемым в Республики Беларусь, Рождество Христово (католическое Рождество) прямая телефонная линия в горисполкоме и администрациях районов города Бобруйска 25 декабря проводиться не будет.

БОБРУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ