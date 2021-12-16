Традиционная сказка началась. Стартовал предновогодний марафон «Подарим сказку детям»

В рамках благотворительной акции «Наши дети» на телеканале «Бобруйск 360» стартовал традиционный предновогодний марафон «Подарим сказку детям». В благотворительной акции участвуют люди неравнодушные, всегда готовые прийти на помощь и привнести немного волшебства в жизни тех, кто в этом особенно нуждается. И будет отрадно, если к доброму делу присоединятся многие и многие бобруйчане. А пока знакомим с теми, кто уже побывал в студии городского телеканала, примерил на себя роль самого сказочного деда и постарался сделать радостнее всеми любимый праздник: каждый гость выбрал игрушку со студийной новогодней елки, в которой нашел желание ребенка из детского социального приюта, и осуществил чью-то мечту.

Председатель Бобруйского городского исполнительного комитета Александр Студнев отметил, что 26 лет назад впервые прошла республиканская акция «Наши дети», чтобы подарить праздник тем, кто в нем особенно нуждается. На протяжении многих лет в этом благотворительном движении принимают активное участие руководство нашего города, руководители предприятий и организаций, общественность, представители малого и среднего бизнеса... В рамках акции они посещают дома семейного типа, детские приюты, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, куда всегда приходят с подарками и сладостями. Еще одной доброй традицией стало проведение в Бобруйске предновогоднего благотворительного марафона. Александр Викторович пригласил всех принять в нем участие и подарить сказку детям, чтобы их жизнь стала красочнее и веселее. Ведь каждый из нас в Новый год ждет праздника, сюрпризов и подарков. Значит, наша задача – создать яркое и волшебное торжество, наполненное радостью и приятными неожиданностями, для тех, у кого нет возможности встретить наступающий 2022-й в теплом семейном кругу. Городской глава исполнит мечту 8-летнего парнишки и подарит ему машинку на пульте управления.

Татьяна Зайцева возглавляет самое, пожалуй, крупное учреждение культуры Бобруйска – Дворец искусств. Работник сферы культуры, всегда дарящей праздник жителям и гостям города, и человек, поддерживающий новогодние семейные традиции дома, понимает: в каком бы мы ни были возрасте, встреча наступа­ющего года – это ожидание чего-то невероятного и волшебного. Поэтому из года в год «дворцовый» творческий коллектив старается преподносить людям все новые и новые сюрпризы и дарить приподнятое настроение. Не станут исключением и нынешние предновогодние недели. Уходящий 2021-й завершится централизованными спектаклями, сказками, молодежными концертными программами, выступлениями народного театра и работой анимационных групп, дискотеками «Кому за...». Так что каждый, кто в эти предпраздничные дни захочет побывать на мероприятиях, которые предлагает Дворец искусств, сможет окунуться в волшебную, неповторимую атмосферу Нового года. Многие годы работники этого учреждения культуры принимают участие в благотворительности. И сейчас они проявили инициативу и перечислили средства, чтобы помочь детям, которые ждут новогоднего чуда и подарков. А 9-летний Коля получит от Татьяны Владимировны конструктор Лего.

Главный государственный санитарный врач Бобруйска Дмитрий Лайтер впервые примерил костюм Деда Мороза еще в школе, когда одиннадцатиклассники готовили новогоднее представление для младших школьников. Эта роль остается с ним по сей день: близких (особенно детей) Дмитрий Николаевич стремится удивлять сюрпризами в канун каждого наступающего года. А когда дарит радость и праздник любимым людям, нередко вспоминает, как был счастлив, найдя в 5-летнем возрасте под елкой желанный самодвижущийся луноход. В эти предпраздничные дни доктор вновь «поработал» волшебным дедулей – 11-­летняя Настя получит от Дмитрия Лайтера байку с капюшоном.

Андрей Партянков, генеральный директор ОАО «ФанДОК», рассказал, что крупное бобруйское предприятие давно участвует в республиканских, областных и городских благотворительных акциях. Подшефной на производстве считают школу-интернат для детей с нарушением слуха. Представители «ФанДОКа» – час­тые гости в этом учебном заведении. Конечно же, «шефы» никогда не приезжают с пустыми руками. Как правило, предприятие дарит свою продукцию и радует ребят сладкими вкусностями. В эти предновогодние дни традиция продолжится – секрет пока не раскрыт, но школа получит что-то необходимое и произведенное в ОАО. Андрей Иванович с радостью «превратился» в Деда Мороза и подарит 6-летнему Глебу самокат.