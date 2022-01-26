Товары Могилевщины в 2021 году поставлялись на рынки более 100 государств

Оборот внешней торговли товарами организаций Могилевской области в 2021 году составил более $3721 млн., в том числе экспорт – $2326 млн., импорт – $1395,1 млн. Сальдо внешней торговли товарами сложилось положительное и составило $930,9 млн.

- В 2021 году стоимостной объем экспорта по сравнению с аналогичным периодом 2020 года из расчета в текущих ценах увеличился на 32%, импорта – почти на 42%, - сообщили в Главном статуправлении региона.

В минувшем году объемы экспортно-импортных операций зарегистрированы со 116 странами мира. Товары поставлялись на рынки 103 государств, импортировалась продукция из 91 страны.

Основными торговыми партнерами области являлись: Российская Федерация – 57% всего объема товарооборота, Украина – 6,8%, Польша – 5,4%, Германия – 3,7%, Китай – 3,6%, Литва – 2,4%, Соединенные Штаты Америки и Латвия – по 1,7%, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Казахстан – по 1,6%, Турция – 1,4%.

по материалам MogilevNEWS.by