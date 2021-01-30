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Товарищеский матч ФК “Белшина” с “Шахтером” состоялся на стадионе им. Прокопенко

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Товарищеский матч ФК “Белшина” с “Шахтером” состоялся на стадионе им. Прокопенко

1:1. С таким счетом завершилась товарищеская встреча ФК "Белшина" с "Шахтером" из Петрикова.

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