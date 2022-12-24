Торжество, элегантность, грация. В Бобруйске прошел IV городской новогодний бал (дополняется)

Изысканная атмосфера, блеск новогодних убранств и непередаваемые эмоции царили сегодня в стенах Центра дополнительного образования детей и молодежи, где прошел IV городской новогодний бал. На праздник приглашены 96 ребят, которые зарекомендовали себя прекрасной учебой, наградами в спортивных и творческих конкурсах. Эти юноши и девушки много времени отдают образованию и саморазвитию, но им тоже хочется хоть чуть-чуть расслабиться: надев красивое платье или фрак, превратиться в прекрасную даму или галантного кавалера. К танцевальному рауту юные участники готовились заранее. Долгие тренировки, упорство и труд – и вот результат: на паркете молодые пары кружатся в танцах не хуже профессионалов. «Полька» и «Вальс», «Па-де-патинер» и французский «Котильон» – легкость и грация движений просто завораживает взгляд…

Станцевать с юными дарованиями и поздравить с наступающими праздниками пришли первые лица Бобруйска во главе с председателем горисполкома Игорем Киселем:

– В преддверии волшебного праздника – Нового года – мы традиционно встречаемся в этом зале, чтобы погрузиться в атмосферу торжества, красоты, элегантности, ощутить магию настоящего новогоднего бала. На протяжении нескольких месяцев вы шли к этому дню: готовились, волновались, выбирали наряды и прически. И уже по первым па понятно, что на паркете – достойные представители молодежи. Сегодня здесь собрались лучшие из лучших: спортсмены, победители олимпиад и творческих конкурсов, юные программисты и исследователи. Своими трудами и стараниями вы прославляете наш город Бобруйск. Вы – наша гордость! И этот бал – благодарность от нас, взрослых, за ваши знания и победы. Спасибо и вам, уважаемые родители и педагоги за настоящую поддержку детей. Ведь их успехи – эта наша общая радость. Дорогие друзья! Новый год – это новая страница, пусть она заполнится новыми яркими победами, незабываемыми встречами и событиями. С наступающим вас Новым годом и Рождеством Христовым!

/Материал дополняется/.

Вскоре будут загружены фотографии Виктора ЧАБАНА.