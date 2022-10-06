Торжественный пуск природного газа состоялся в агрогородке Светиловичи Белыничского района

Пуск природного газа в Светиловичах завершил процесс газификации агрогородков Белыничского района, передает БЕЛТА.

Как рассказал генеральный директор ГПО "Белтопгаз", член Совета Республики Алексей Кушнаренко, сегодняшнее мероприятие в Светиловичах обозначило газификацию всех 7 агрогородков Белыничского района. "Светиловичи стали 148-м газифицированным агрогородком из 203 в области. До конца года еще газифицируем агрогородок Коптевка Горецкого района и планируем приступить к строительству газопровода к агрогородку Тетерино Круглянского района", - поделился планами он.

Строительство подводящего газопровода к агрогородку Светиловичи проходило по государственной программе "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2021-2025 годы. Общая стоимость газификации агрогородка составила более Br970 тыс. Работы провели в сжатые сроки - всего за три месяца вместо отведенных шести.

Подача природного газа в Светиловичи обеспечит топливом весь жилищный фонд населенного пункта - 152 индивидуальных жилых дома, которые до этого использовали сниженный газ в баллонах, и 20 квартир.

По словам председателя Белыничского райисполкома Ольги Пристромской, для жителей любого населенного пункта важны комфортные условия жизни. "Газификация агрогородка Светиловичи, это, безусловно, новый импульс в его развитии. Очень важно, что для людей созданы одинаково комфортные условия жизни, как в больших городах, так и в таких населенных пунктах, как Светиловичи, - отметила она. - Мы проводим часть времени на работе, а часть дома. И важно, чтобы там было тепло и уютно. Я хочу выразить большую благодарность нашим партнерам, что за такие короткие сроки они выполнили большой объем работы. А жители агрогородка, уже в последующем, когда оценят природный газ в своих домах, я уверена, тоже скажут всем спасибо".

Для жителей Светилович появление в домах голубого топлива стало значимым и долгожданным событием.

"Вчера уже включала конфорку, проверяла, а работает ли газ, - улыбается местная жительница Анна Силкина. - Теперь совсем хорошо заживем. На эту зиму у меня есть печка, в квартире установлено паровое отопление. А уже на следующий год отопление в доме тоже от природного газа будет. Это значительно облегчит жизнь: не нужно будет заготавливать дрова, а это уже и серьезная экономия. Потому что в этом году пришлось изрядно потратиться: сначала дрова закупила, а потом и человека наняла, чтобы мне их колол. Сама-то я не справлюсь. А так пришел домой, а там уютно и тепло".

Как отметил Алексей Кушнаренко, работа "Белтопгаза" при поддержке государства позволяет создавать достойные условия для жизни населения. "Ведь природный газ - это не только комфорт и тепло в домах людей, но и новые возможности для реального сектора экономики. И работа эта будет продолжаться, уже сейчас идет формирование программы "Комфортное жилье и благоприятная среда" на следующий год. А это значит, что природный газ придет и в другие населенные пункты", - подчеркнул он.

В Беларуси природный газ пришел во все 118 районов, 115 городов, 85 поселков и 3564 сельских населенных пункта. "Это в общей сложности 3 млн квартир. На сегодняшний день процент газификации природным газом составляет 83% - это один из самых высоких показателей на постсоветском пространстве, - рассказал генеральный директор "Белтопгаза". - В этом году планируем прирасти по стране еще на 800 км газовых сетей, подать природный газ к 65 населенным пунктам".