Торжественный прием ко Дню матери собрал в Могилеве 30 женщин со всего региона

В Могилеве прошел торжественный прием ко Дню матери. Гостьями областного праздника стали 30 представительниц прекрасного пола, пятеро из них были награждены орденом Матери, передает корреспондент БЕЛТА.

Собравшиеся принимали поздравления от председателя Могилевского облисполкома Анатолия Исаченко. "Нет более святого и родного слова, чем мама, которое во многих языках произносится одинаково и везде понимается без перевода, - отметил губернатор. - Первый человек, которому мы дарим свою любовь, - наша мама. Это самое светлое и бескорыстное чувство мы проносим через всю жизнь. Быть матерью - великое счастье и большая ответственность, ведь это ежедневный душевный и физический труд. Он связан с рождением и воспитанием новых поколений, сохранением духовных ценностей и нравственных идеалов общества".

Руководитель региона выразил огромную благодарность всем женщинам за то, что они делают для своих детей и будущего нашей страны. Отдельное спасибо прозвучало в адрес мам, чьи дома стали родными для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, ведь это огромная ответственность и особое состояние души, когда женщина любит и воспитывает этих детей как родных. Это то, что заложено свыше, уверен Анатолий Исаченко.

"В Могилевской области проживает около 12 тыс. многодетных семей, только за 8 месяцев этого года в регионе родились свыше 5 тыс. малышей, - продолжил председатель облисполкома. - И сегодня всесторонняя поддержка материнства и детства, увеличение числа многодетных семей являются одной из главных задач государственной политики. Пусть материнское счастье будет бесконечно, а детские улыбки украшают наших женщин. Ведь пока живы наши матери, мы всегда будем оставаться детьми".

В числе тех, кто сегодня принимал поздравления от губернатора и получил почетную награду - орден Матери, Ольга Трегубова. Женщина работает ветеринарным санитаром на птицефабрике "Романовичи" Могилевского района. Она находится в декретном отпуске и воспитывает 5 мальчишек, старшему из которых 8 лет, младшему - всего 1 годик. На работе она трудолюбивый и ответственный сотрудник, а дома - любящая и заботливая мама. Когда спрашиваешь Ольгу о детях, ее глаза загораются теплым и ярким светом. "Все наши ребята разные - у каждого свой характер, свои привычки, - говорит многодетная мама. - Старшие дети уже школьники, они более спокойные и усидчивые, младшие - непоседы, ходят в сад и во всем тянутся за своими братьями. Для меня с мужем наши мальчики - большая радость, счастье и награда, с которым ничего в жизни не сравнится".

Для жительницы Бобруйского района Аллы Хандецкой женское счастье также определяет семья - дети и любящий муж. Она сама росла и воспитывалась в большой семье, поэтому выбор стать многодетной мамой не был дня нее сложным решением. Сейчас они с мужем растят 5 мальчиков от 1,8 года до 15 лет. Женщина сегодня также получила из рук председателя облисполкома орден Матери. "Самое главное в жизни - это здоровье наших детей, - говорит Алла Хандецкая. - Мы очень их любим и всячески поддерживаем. Хочется пожелать, чтобы семьи были полные и счастливые, чтобы рождались здоровые дети. Не надо бояться трудностей, связанных с материнством, ведь наша семья - это наша поддержка и опора".