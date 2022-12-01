Торжественное закрытие третьего трудового семестра состоялось в Бобруйске

В среду, 30 ноября, во Дворце искусств города Бобруйска состоялась торжественная церемония закрытия третьего трудового семестра 2022 года общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».

Как это было, смотрите в полном фоторепортаже Виктора ЧАБАНА.

/Будет дополнено и обновлено/.