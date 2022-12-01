Торжественное закрытие третьего трудового семестра состоялось в Бобруйске
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Автор текста: Виктор Чабан
Фотографии: фото автора
В среду, 30 ноября, во Дворце искусств города Бобруйска состоялась торжественная церемония закрытия третьего трудового семестра 2022 года общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».
Как это было, смотрите в полном фоторепортаже Виктора ЧАБАНА.
/Будет дополнено и обновлено/.
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