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Общество

Торжественное мероприятие, посвященное Дню спасателя, прошло в стенах “Бобруйск-Арены”

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Торжественное мероприятие, посвященное Дню спасателя, прошло в стенах “Бобруйск-Арены”

Лучшие сотрудники Бобруйского ГРОЧС были удостоены наградами. Вновь принятые на службу спасатели принесли присягу.

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