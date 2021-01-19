Торжественное мероприятие, посвященное Дню спасателя, прошло в стенах “Бобруйск-Арены”
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Лучшие сотрудники Бобруйского ГРОЧС были удостоены наградами. Вновь принятые на службу спасатели принесли присягу.
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