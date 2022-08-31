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Торжественно отметить юбилей семьи приглашает ТЦСОН Первомайского района

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Торжественно отметить юбилей семьи приглашает ТЦСОН Первомайского района

Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района приглашает супружеские пары, проживающие на территории Первомайского района, торжественно отпраздновать юбилей совместной жизни.

Поздравления для пенсионеров района организуются Центром совместно с отделом ЗАГС Бобруйского горисполкома традиционно дважды в год (май, октябрь). Торжество проводится на безвозмездной основе. Обязательное условие – 2022 год должен являться юбилейным для семейных пар.

В рамках празднования Дня пожилых людей мероприятие «Загляните в семейный альбом» по чествованию супругов, отмечающих 50 и более лет со дня регистрации брака, состоится 1 октября 2022 г. в отделе ЗАГС (ул.Социалистическая, д.94).

Запись участников ведется в будние дни до 20 сентября по телефону (80225) 72 73 75.

Обращайтесь, с удовольствием разделим с Вами радость Вашего юбилея!

УСЗ «ТЦСОН Первомайского района г.Бобруйска»

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