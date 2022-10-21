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Торжественная встреча подразделения 147 зенитного ракетного полка

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Торжественная встреча подразделения 147 зенитного ракетного полка

Подразделения 147 зенитного ракетного полка вернулись в пункт постоянной дислокации после выполнения задач по усилению охраны участков государственной границы.

Традиционно, в торжественной обстановке, своих защитников встречали сослуживцы, родные и близкие. Знаменательно, что именно в День отца, который празднуется в нашей стране впервые, наших героев встречают их дети!

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