Торжественная встреча подразделения 147 зенитного ракетного полка

Подразделения 147 зенитного ракетного полка вернулись в пункт постоянной дислокации после выполнения задач по усилению охраны участков государственной границы.

Традиционно, в торжественной обстановке, своих защитников встречали сослуживцы, родные и близкие. Знаменательно, что именно в День отца, который празднуется в нашей стране впервые, наших героев встречают их дети!