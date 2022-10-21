Торжественная встреча подразделения 147 зенитного ракетного полка
26 0
Подразделения 147 зенитного ракетного полка вернулись в пункт постоянной дислокации после выполнения задач по усилению охраны участков государственной границы.
Традиционно, в торжественной обстановке, своих защитников встречали сослуживцы, родные и близкие. Знаменательно, что именно в День отца, который празднуется в нашей стране впервые, наших героев встречают их дети!
Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, Instagram, TikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
также
-
Приближается срок уплаты транспортного налога за 2021 год
-
Торжественная встреча подразделения 147 зенитного ракетного полка
-
И папа, и спасатель! Поздравление с Днем отца от МЧС
-
Репетиционные централизованные экзамены пройдут во всех областях Беларуси на следующей неделе
-
Билеты на некоторые поезда в Беларуси будут выглядеть по-новому
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости