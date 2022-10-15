Торжественная регистрация новорожденных прошла во Дворце гражданских обрядов (будет дополнено)

14 октября, когда вся страна отмечает День матери и Покров Пресвятой Богородицы, во Дворце гражданских обрядов в праздничной обстановке три бобруйчанки: Карина Прокопчик, Надежда Лагунова и Дарья Валько получили свидетельства о рождении своих малышей.

На торжественное мероприятие были приглашены почетные гости: Ирина Рынейская, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь и Ирина Русакович, председатель Ленинской районной организации г. Бобруйска РОО «Белая Русь».

– Дорогие мамы, мы очень рады, что в ваших семьях появились детки – это ваши счастье, любовь, надежды, будущее. Хочу пожелать, чтобы ваша дорога и ваших детей была широкой и светлой, чтобы они были здоровыми, счастливыми, радовали каждый день своими успехами и маленькими шагами в этой большой и взрослой жизни. Для Бобруйска и страны в целом это очень важное событие. Сегодня ваши дети получат первый в своей жизни документ, а вместе с ним признание своих прав, как новых гражданин нашей страны, право на имя, которое зафиксировано в свидетельстве о рождении ребенка, – поздравила мам Ирина Рынейская.

Мероприятие прошло в рамках Недели родительской любви, которая продлится до 21 октября.

Людмила Любимцева