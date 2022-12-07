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Экономика

Торговый дом белорусских производителей начнет работу в Подмосковье

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Торговый дом белорусских производителей начнет работу в Подмосковье

Торговый дом белорусских производителей откроется в Подмосковье 9 декабря, сообщает Telegram-канал концерна "Беллегпром".

"В Солнечногорском районе Московской области откроется "БЕЛРУ МАРКЕТ", в котором на 400 кв.м будут представлены более 3 тыс. наименований товаров от полутора десятков белорусских компаний - Добрушского фарфорового завода, стеклозавода "Неман", Оршанского льнокомбината, БПХО, "Бархима" и других. Открытие второго розничного магазина запланировано на апрель 2023 года, а уже в начале будущего года заработает интернет-магазин belrumarket.org с доставкой по всей России", - рассказали в концерне.

Торговый дом - итог сотрудничества Союза женщин России и Белорусского союза женщин. Под патронатом руководителя представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске Марианны Щеткиной, председателя Союза женщин России Екатерины Лаховой и при деятельном участии председателя концерна "Беллегпром", члена президиума БСЖ Татьяны Лугиной менее чем за год удалось реализовать масштабный проект, отметили в пресс-службе.

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