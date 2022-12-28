Торговые сети продлевают скидку в 10% на ряд товаров для уязвимых категорий населения

Министерство антимонопольного регулирования и торговли и представители крупных торговых сетей подписали сегодня дополнительное соглашение о скидках на ряд товаров для уязвимых категорий населения, передает корреспондент БЕЛТА.

В январе было заключено соглашение на полгода, затем оно продлевалось до конца 2022 года. В связи с тем, что срок действия снова истекает, было принято решение подписать очередное допсоглашение. "Данная программа приобрела большую популярность. Торговыми сетями было выдано более 1,5 млн скидочных карточек, сумма социальной скидки за прошедший период превысила Br21 млн. Мы обсуждали с торговыми организациями, как нам действовать дальше, и единогласно пришли к мнению, что необходимо эту популярную акцию продлить. Нет тех, кто отказался, все поддержали продление, понимая важность социальных вопросов. Перечень товаров тоже сохраняется. Дальше в зависимости от развития ситуации будем принимать решение о какой-то возможной трансформации, но скидки однозначно останутся", - сказал министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов.

Скидка дается пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и малообеспеченным слоям населения. В числе товаров, на которые она распространяется, - хлеб, мука, овсяные хлопья, перловая крупа, сухие макаронные изделия, говядина, свинина, мясо кур, молоко, кефир, сметана, творог, яйца, яблоки, овощи и другие товары. К соглашению присоединились 14 торговых сетей (всего 17 субъектов хозяйствования).

Исполнительный директор Ассоциации розничных сетей Беларуси Наталия Шаблинская подчеркнула, что торговые организации берут на себя эту финансовую нагрузку, понимая ее необходимость. "Мы хотим быть на стороне тех, кому сложно, потому подписываем дополнительное соглашение", - отметила она.