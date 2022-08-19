Торгово-экономический потенциал и гуманитарные проекты представит в Минске российская Югра

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра представит в Минске торгово-экономический потенциал и гуманитарные проекты. Презентация возможностей региона состоится 19 августа на площадке Дома Москвы в белорусской столице. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве России в Беларуси.

В презентации примут участие члены правительства российского региона, представители деловых кругов, гражданского общества.

Волонтеры и молодежные общественные организации Югры представят международный просветительский проект "Север для Победы. Каждый для дела мира". Частью этого проекта является медиаэкспедиция на раритетных автомобилях "Победа в наших сердцах". Участники экспедиции проедут на "Победах" города Витебск, Брест, Минск, Бобруйск, Гомель и деревню Почтовая Глинка в Кормянском районе Гомельской области, где будет открыт музейный уголок проекта.

Югру и Беларусь связывают многолетние культурные, спортивные и экономические отношения. Так, товарооборот с этим российским регионом в 2021 году составил $320 млн.

В время пребывания российской делегации в Минске планируется подписание ряда партнерских соглашений, встречи с деловыми кругами и экспортерами, парламентариями, представителями Министерства энергетики, общественными организациями.