Торговая площадка по продаже продукции лесхоза откроется в Бобруйске

В Гродно открылась первая торговая площадка по реализации продукции лесхозов Гродненской области под названием "Лесной домик", сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Во время открытия объекта министр лесного хозяйства Александр Кулик отметил, что торговая площадка в Гродно начала работу во исполнение поручения главы государства и премьер-министра по насыщению рынка лесо- и пилопродукцией для населения. "Такие точки будут открыты во всех областях страны. Задача поставлена Президентом в связи с тем, что 40% страны занято лесом - это продукт и результат работы белорусских лесоводов, который должен приносить пользу населению страны, - рассказал он. - В торговых точках будет представлен широкий ассортимент продукции и полный комплект того, что необходимо для строительства дома, - стропильная система, половая доска, вагонка и др. Дальше в наших смежных предприятиях будем комплектовать окна, двери, чтобы человек, приехав на торговую площадку, мог приобрести все, что надо для завершения строительства своего дома". Министр отметил, что открытие площадок продолжится. Следующий этап - до 1 июня 2023 года, когда будут открыты новые торговые площадки во всех крупных городах - Лиде, Бобруйске, Орше и других.