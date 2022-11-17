«Торфом замещается 450 млн куб.м газа». Кто в Беларуси использует торфяное топливо

Директор ОАО «Торфобрикетный завод «Дитва» Казимир Банцевич в проекте "Страна говорит" на YouTube-канале БЕЛТА рассказал о том, насколько востребован торф на внутреннем рынке.

Сейчас в системе ГПО "Белтопгаз" работает 16 предприятий, которые занимаются добычей и переработкой торфа. Из них 13 занимаются энергетическим торфом, то есть для топлива. В стране освоено 37 месторождений. "На торфобрикетном заводе таких месторождений два. Добывается торф, на основе которого производится топливо, - фрезерный торф, торфяные брикеты, разного рода миксы и торфоугольные брикеты. Наше предприятие производит порядка 120 тыс. т торфа в год", - рассказал Казимир Банцевич.

При реализации продукции задача предприятия в первую очередь - удовлетворить полном объеме спрос на внутреннем рынке, а экспортный портфель формируется по остаточному принципу, подчеркнул он.

Сегодня на внутреннем рынке топливную продукцию торфобрикетного завода потребляют 200 тыс. домовладений. "Они покупают наше топливо для целей отопления. Таким образом в Беларуси замещается 450 млн куб.м газа. Помимо населения, перспективным потребителем продукции нашего предприятия является цементная отрасль. Три цементных завода Беларуси приобретают торфяные брикеты и торфяную сушенку. Помимо этого, около 8% продукции уходят в организации социальной сферы, а также топливо приобретают организации системы ЖКХ, бюджетные организации, сосредоточенные в сельской местности, и другие", - отметил директор предприятия.

По оценкам специалистов Института природопользования НАН Беларуси, запасы торфа в Беларуси составляют 2,4 млрд т и сосредоточены на 9 тыс. месторождений. В соответствии с утвержденной схемой распределения и использования торфяников для промышленного использования и добычи торфа из этого количества выделено и доступно 302 млн т.