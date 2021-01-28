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Общество

Топливо в Беларуси с 28 января дорожает на 1 копейку

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Топливо в Беларуси с 28 января дорожает на 1 копейку

Автомобильное топливо в Беларуси с 28 января дорожает на 1 копейку. Такая информация размещена на сайте концерна "Белнефтехим".

Цена на заправках на АИ-92-К5-Евро составит Br1,72, АИ-95-К5-Евро - Br1,82, АИ-98-К5-Евро - Br2,04, ДТ - Br1,82

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