Топите печи правильно. Рекомендации МЧС

Прошедшие морозы заставили жителей частного сектора активнее топить печи. Последствия нарушений правил устройства и эксплуатации печи не заставили себя долго ждать. Так из 13 пожаров, произошедших на бобруйщине с начала нового года, вероятной причиной 9 стало нарушений правил устройства и эксплуатации печи.

Во избежание нежелательных последствий пожара:

Прибейте перед топкой к полу металлический лист. Подойдет цементная или плиточная основа. И даже несмотря на их наличие, не оставляйте открытыми топочные дверцы.

Печи топите только с закрытыми дверцами. Для этого проверьте, чтобы запорный механизм был обязательно исправен. И конечно же, не используйте для топки печей дрова, длинна которых превышает размеры топки.

Не оставляйте без присмотра топящиеся печи и не поручайте надзор за ними детям, не позволяйте детям самостоятельно их растапливать.

Не перекаливайте печь, помните, что топить печь более 2-х часов подряд нельзя. При сильных морозах, печь безопаснее протапливать дважды в сутки, с некоторым интервалом.

Также помните, что ни в коем случае НЕЛЬЗЯ применять для розжига печей бензин, керосин или другие горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.

При эксплуатации печей не допускается размещать горючие материалы на них и в непосредственной близости от топочных отверстий. Это значит, что топливо и одежду НЕЛЬЗЯ сушить и складировать на печах и около печей.

Минимум за 2 часа до сна прекращайте топку печи. Не закрывайте заслонку дымохода печи, пока угли полностью не прогорят. Помните: от угарного газа можно получить смертельное отравление и не проснуться. Угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха. Появляется, когда топливо полностью не сгорело, а заслонку уже закрыли. Не ощущая его наличия, даже при небольшой концентрации газа человек погибает. Поэтому необходимо быть очень осторожными и не торопиться с закрытием заслонки.

Что касается электрообогревателей, то эксплуатировать можно только исправные приборы заводского изготовления. Перед использованием электрообогревателя, как и любого другого электроприбора, внимательно изучите инструкцию по эксплуатации!!! Не устанавливайте электрообогреватели на проходе и в тех местах, где на них может что-то упасть. Запрещается использовать электрообогреватели для сушки белья и обуви. Ни в коем случае не оставляйте без присмотра включенный электрообогреватель.

Соблюдайте элементарные правила безопасности. Берегите себя и своих близких! В случае пожара звоните 101 или 112.