Топ-5 правил от МЧС, о которых необходимо помнить ежедневно!

- Приучите себя, уходя из дома или укладываясь спать, выключать электроприборы из сети. В неработающих, но включенных в розетку электроприборах многие узлы находятся под напряжением, и от перегрева или замыкания они могут загореться в любой момент.
- Перегружать электросеть – не лучшее решение: чем меньше электроприборов работает одновременно, тем безопаснее.
- Не пользуйтесь самодельными удлинителями и электроприборами. Следите за тем, чтобы вилки и розетки не нагревались, ведь это первый признак неисправности или перегрузки сети, что, соответственно, может привести к короткому замыканию. Для исключения возгорания электроприборов из-за скачков и перепадов напряжения в сети пользуйтесь сетевыми фильтрами.
- Не применяйте для защиты электросетей и электрооборудования вместо автоматических предохранителей и калиброванных плавких вставок защиту не заводского (кустарного) изготовления (скрутки проволоки, «жучки» и др.).
- Техника не служит веками. По истечению срока эксплуатации, указанной в инструкции, электроприборы из домашних помощников превращаются в потенциальные источники опасности.
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