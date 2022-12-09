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Профилактика

Топ-5 правил от МЧС, о которых необходимо помнить ежедневно!

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Топ-5 правил от МЧС, о которых необходимо помнить ежедневно!
  1. Приучите себя, уходя из дома или укладываясь спать, выключать электроприборы из сети. В неработающих, но включенных в розетку электроприборах многие узлы находятся под напряжением, и от перегрева или замыкания они могут загореться в любой момент.
  2. Перегружать электросеть – не лучшее решение: чем меньше электроприборов работает одновременно, тем безопаснее.
  3. Не пользуйтесь самодельными удлинителями и электроприборами. Следите за тем, чтобы вилки и розетки не нагревались, ведь это первый признак неисправности или перегрузки сети, что, соответственно, может привести к короткому замыканию. Для исключения возгорания электроприборов из-за скачков и перепадов напряжения в сети пользуйтесь сетевыми фильтрами.
  4. Не применяйте для защиты электросетей и электрооборудования вместо автоматических предохранителей и калиброванных плавких вставок защиту не заводского (кустарного) изготовления (скрутки проволоки, «жучки» и др.).
  5. Техника не служит веками. По истечению срока эксплуатации, указанной в инструкции, электроприборы из домашних помощников превращаются в потенциальные источники опасности.

Берегите себя! Телефон МЧС -112

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