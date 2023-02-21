Топ-3 продуктов для улучшения работы мозга от врача

Многие знают, что горький шоколад способен стимулировать работу мозга. Однако есть и другие продукты, которые не хуже справляются с этой задачей. Их перечислил врач-хирург Алексей Мареев.

Грецкий орех. Он славится высоким содержанием белков, жиров, углеводов и минеральных веществ. Но для работы мозга важнее наличие жирных кислот омега-3 и 6. А в сочетании с витамином E, который также есть в этом орехе, улучшаются память и внимание.

Авокадо. Его называют суперфруктом за счет уникального природного состава. Содержащиеся в нем полезные жирные кислоты положительно влияют на работу мозга.

Яйца. Особенно полезен желток, в котором содержится огромное количество витаминов группы В, а также А и D. Но более ценным веществом в составе желтка является халин, участвующий в образовании ацетилхолина – главного нейромедиатора нашей нервной системы.

СБ