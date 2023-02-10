Топ-15 медицинских вакансий в Бобруйске с зарплатой до 2800 рублей

В Республиканском банке вакансий по состоянию на 10 февраля 2023 года размещено 2240 объявлений нанимателей Бобруйска. Мы посмотрели, какие вакансии медицинских профессий есть на данный момент в городе на Березине и сколько за работу предлагают людям в белых халатах.

1. Врач общей практики, эндоскопист, врач клинической лабораторной диагностики, врач функциональной диагностики, врач ультразвуковой диагностики, уролог, рентгенолог, методист, эксперт, хирург

Зарплата: 2018-2127 руб.

Наниматель: УЗ «Бобруйская городская поликлиника №1».

Информация для работника: на постоянную работу в две смены. Возможен прием категорий граждан: родители в многодетных и неполных семьях, а также воспитывающие детей-инвалидов, лица предпенсионного возраста (не ранее чем за 2 года).

Требования: высшее медицинское образование.

Контакты: 8(0225) 43-41-37 (по вакансии), +375(225) 70-81-04 (контактный тел. организации).

2. Врач-анестезиолог-реаниматолог детский

Зарплата: 1642-2243,86 руб.

Наниматель: УЗ «Бобруйский родильный дом».

Информация для работника: на постоянную работу с гибким рабочим временем.

Требования: высшее образование.

Контакты: 8(0225) 70-60-47 (по вакансии), +375(225) 43-10-60 (контактный тел. организации).

3. Врач-травматолог-ортопед

Зарплата: 1607,63-2542,32 руб.

Наниматель: УЗ «Бобруйская городская поликлиника №7».

Информация для работника: на временную работу в две смены.

Требования: высшее образование.

Контакты: 8(0225) 74-16-46 (по вакансии), +375(225) 74-16-43 (контактный тел. организации).

4. Врач анестезиолог-реаниматолог, хирург, травматолог-ортопед, инфекционист, нейрохирург, рентгенолог, невролог, врач функциональной диагностики, врач клинической лабораторной диагностики

Зарплата: 1600-2896 руб.

Наниматель: УЗ «Бобруйская центральная больница».

Информация для работника: на постоянную работу в одну смену.

Требования: высшее образование.

Контакты: 8(0225) 72-43-38 (по вакансии), +375(225) 72-79-09 (контактный тел. организации).

5. Врач общей практики

Зарплата: 1544,14-2435,62 руб.

Наниматель: УЗ «Бобруйская городская поликлиника №7».

Информация для работника: на постоянную работу в две смены.

Требования: высшее образование.

Контакты: 8(0225) 74-16-46 (по вакансии), +375(225) 74-16-43 (контактный тел. организации).

6. Врач общей практики

Зарплата: 1412,4-1706,3 руб.

Наниматель: УЗ «Бобруйская городская поликлиника №3»

Информация для работника: на постоянную работу в две смены.

Требования: высшее образование.

Контакты: 8(0225) 43-57-35 (по вакансии), +375(225) 71-75-88 (контактный тел. организации).

7. Врач анестезиолог-реаниматолог детский, оториноларинголог, травматолог-ортопед (на 1,25 ставки)

Зарплата: 1400-1650 руб.

Наниматель: УЗ «Бобруйская городская детская больница».

Информация для работника: на постоянную работу с гибким рабочим временем.

Требования: высшее образование.

Контакты: 8(0225) 70-44-15 (по вакансии), +375(225) 70-44-15 (контактный тел. организации).

8. Врач общей практики

Зарплата: 1400-1600 руб.

Наниматель: УЗ «Бобруйская городская поликлиника №6».

Информация для работника: на постоянную работу в две смены.

Требования: высшее образование.

Контакты: 8(0225) 73-72-82 (по вакансии), 8(0225) 72-04-70 (контактный тел. организации).

9. Врач-специалист

Зарплата: 1400-1500 руб.

Наниматель: ИУ «Исправительная колония №2» управления Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел по Могилевской области.

Информация для работника: на постоянную работу в две смены. Возможен прием на службу в ОВД, необходимо отсутствие судимости.

Требования: высшее образование.

Контакты: 8(0225) 72-54-12 (по вакансии).

10. Врач-педиатр участковый, врач-педиатр

Зарплата: 1350-1550 руб.

Наниматель: УЗ «Бобруйская городская детская больница».

Информация для работника: на постоянную работу с гибким рабочим временем.

Требования: высшее медицинское образование.

Контакты: 8(0225) 70-44-15 (по вакансии), +375(225) 70-44-15 (контактный тел. организации).

11. Врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог-ортопед

Зарплата: 1251,9-1500 руб.

Наниматель: УЗ «Бобруйская городская стоматологическая поликлиника №1».

Информация для работника: на постоянную работу в две смены.

Требования: высшее образование.

Контакты: +375(29) 685-37-11 (по вакансии).

12. Врач онколог-хирург поликлинического отделения, онколог (для обеспечения дежурств), анестезиолог-реаниматолог

Зарплата: 1250-2500 руб.

Наниматель: УЗ «Бобруйский межрайонный онкологический диспансер»

Информация для работника: на постоянную работу в одну смену.

Требования: высшее образование, наличие медицинской справки.

Контакты: 8(0225) 43-31-91 (по вакансии).

13. Врач стоматолог-хирург (на 0,75 ставки)

Зарплата: 1250-1400 руб.

Наниматель: УЗ «Бобруйская центральная больница».

Информация для работника: на постоянную работу в одну смену.

Требования: высшее образование.

Контакты: 8(0225) 72-43-38 (по вакансии), +375(225) 72-79-09 (контактный тел. организации).

14. Врач педиатр-участковый, врач педиатр

Зарплата: 1150,38-2435,62 руб.

Наниматель: УЗ «Бобруйская городская поликлиника №7»

Информация для работника: на постоянную работу в две смены.

Требования: высшее образование.

Контакты: 8(0225) 74-16-46 (по вакансии), +375(225) 74-16-43 (контактный тел. организации).

15. Главный ветеринарный врач

Зарплата: 1120-1140 руб.

Наниматель: ОАО «Бобруйский мясокомбинат»

Информация для работника: на постоянную работу в одну смену.

Требования: высшее образование.

Контакты: 8(0225) 73-85-93 (по вакансии), +375(225) 73-85-93 (контактный тел. организации).

Подготовил Виктор ЧАБАН.