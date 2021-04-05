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Происшествия

Тонувшего рыбака спасли в Бобруйском районе

mogilevnews 77 0

Тонувшего рыбака спасли в Бобруйском районе

В Бобруйском районе спасли тонувшего рыбака. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

3 апреля в 9.24 спасателям поступило сообщение о том, что на озере в деревне Дубовка Бобруйского района тонет человек.

Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, было установлено, что на озере Тарасово на расстоянии 25 м от берега находится мужчина. Спасателями при помощи спасательной доски и веревки из воды был спасен местный житель.

Мужчину сразу передали медикам для осмотра. Он госпитализирован с диагнозом "общее переохлаждение".

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