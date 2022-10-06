Токаева выдвинули кандидатом в президенты Казахстана
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Казахстанская правящая партия "Аманат" выдвинула своего бывшего председателя Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты на предстоящие внеочередные выборы, сообщает ТАСС.
Съезд "Аманата" проходит в преддверии внеочредных выборов президента Казахстана, которые состоятся 20 ноября. Нынешний председатель партии Ерлан Кошанов отметил, что Токаев является лидером, который не дал республике погрузиться в хаос и помог сохранить государственность.
Касым-Жомарт Токаев сложил свои полномочия председателя правящей партии еще 26 апреля и 5 октября заявил, что планирует пойти на выборы не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил. По его мнению, это позволит утвердить принцип равноудаленности президента от различных партий и объединений.
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