Токаева выдвинули кандидатом в президенты Казахстана

Казахстанская правящая партия "Аманат" выдвинула своего бывшего председателя Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты на предстоящие внеочередные выборы, сообщает ТАСС.

Съезд "Аманата" проходит в преддверии внеочредных выборов президента Казахстана, которые состоятся 20 ноября. Нынешний председатель партии Ерлан Кошанов отметил, что Токаев является лидером, который не дал республике погрузиться в хаос и помог сохранить государственность.

Касым-Жомарт Токаев сложил свои полномочия председателя правящей партии еще 26 апреля и 5 октября заявил, что планирует пойти на выборы не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил. По его мнению, это позволит утвердить принцип равноудаленности президента от различных партий и объединений.