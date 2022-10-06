Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

В стране и мире

Токаева выдвинули кандидатом в президенты Казахстана

10 0

Токаева выдвинули кандидатом в президенты Казахстана

Казахстанская правящая партия "Аманат" выдвинула своего бывшего председателя Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты на предстоящие внеочередные выборы, сообщает ТАСС.

Съезд "Аманата" проходит в преддверии внеочредных выборов президента Казахстана, которые состоятся 20 ноября. Нынешний председатель партии Ерлан Кошанов отметил, что Токаев является лидером, который не дал республике погрузиться в хаос и помог сохранить государственность.

Касым-Жомарт Токаев сложил свои полномочия председателя правящей партии еще 26 апреля и 5 октября заявил, что планирует пойти на выборы не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил. По его мнению, это позволит утвердить принцип равноудаленности президента от различных партий и объединений.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2021 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »