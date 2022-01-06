Токаев поручил создать следственную группу для выявления причин беспорядков в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать следственную группу для выявления причин беспорядков в стране и привлечения к ответственности всех виновных, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт главы Казахстана.

"Создать специальную следственную группу в составе представителей Генпрокуратуры, МВД, КНБ и других компетентных структур для выявления причин произошедших событий, установления и привлечения к уголовной и административной ответственности всех виновных", - говорится в сообщении.

Вооруженным силам, КНБ, МВД, Нацгвардии и другим силовым структурам поручено осуществить мероприятия по повышению боевой готовности и оснащенности, поддержанию морального духа военнослужащих.

"Создать комиссии по оценке суммы ущерба, понесенного в результате беспорядков; приступить к работам по восстановлению административных зданий, социальных объектов, жилых домов в г. Алматы и других регионах после стабилизации ситуации", - отмечается также в документе.

Касым-Жомарт Токаев также поручил принять меры по защите дипломатических представительств, субъектов иностранных инвестиций и бизнеса зарубежных компаний, а также обеспечить поддержание постоянных связей с зарубежными государствами, международными организациями и другими партнерами по всем текущим вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Кроме того, глава государства поручил обеспечить финансовую поддержку семьям погибших сотрудников полиции и Вооруженных сил.