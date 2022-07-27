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Культура

Типография им. А.Т.Непогодина выпустила почтовые марки с профессиями

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Типография им. А.Т.Непогодина выпустила почтовые марки с профессиями

Министерство связи и информатизации выпустит 28 июля в обращение почтовую марку "Продавец" на тему "Профессии" из серии "Детская филателия", сообщили в Минсвязи

К данному выпуску подготовлена карточка для картмаксимума.

Марка печаталась в Бобруйской укрупненной типографии им. А.Т.Непогодина. Тираж - 96 тыс.

Художник марки, спецштемпеля и конверта "Первый день" Виктор Чайчук. Дизайн Евгении Бедоник.

В день выпуска почтовой марки в обращение на почтамте Минска будет проводиться специальное гашение на конверте "Первый день".

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