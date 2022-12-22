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Тимур Бекмамбетов продал киностудию, создавшую «Ночной дозор» и «Елки»

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Тимур Бекмамбетов продал киностудию, создавшую «Ночной дозор» и «Елки»

Продюсер и режиссер Тимур Бекмамбетов продал основанную им российскую киностудию Bazelevs продюсеру Лале Рустамовой и коммерческому директору Тимуру Асадову, сообщает «РБК».

По словам покупателей, Бекмамбетов давно собирался продать Bazelevs и полностью выйти из бизнеса в России. Сделка состоялась на коммерческих условиях.

«Деньги, которые обеспечили эту сделку, – это вся наша выручка за 2022 год: прежде всего сборы от кинопроката «Елок 9» и других фильмов, продажа прав на контент на VOD-платформах  и телевизионных прав», – прокомментировала новая совладелица компании Лала Рустамова.

Тимур Бекмамбетов Основатель киностудии Бекмамбетов сохранит связи со студией: он сотрудничает с Bazelevs в качестве режиссера и сценариста анимационного фильма «Ходжа Насреддин».

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