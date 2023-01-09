The Washington Post: будущее Украины зависит от выборов в США в 2024 году

Ситуация в Украине может зависеть от президентских выборов в Соединенных Штатах Америки в 2024 году. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на статью обозревателя Лиз Слай для The Washington Post.

Лиз Слай отмечает, что если в результате этих выборов победят республиканцы, то продолжение поставок оружия Украине от США будет под вопросом, это в целом окажет влияние на будущее Украины.

Поддержка Европы имеет политическое значение, но ее военный вклад слишком мал по сравнению с огромным количеством вооружений, которые поставляет Вашингтон, приводится в материале мнение Элизабет Шекелфорд из Чикагского совета по глобальным вопросам. Кто будет хозяином Белого дома, республиканцы или демократы, может сильно повлиять на предоставление военной помощи со стороны США. По ее словам, если украинский кризис продолжится и в 2024 году, то есть сценарий, когда "шансы Украины действительно уменьшатся".

По материалам belta.by.