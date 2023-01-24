The Wall Street Journal: США не успевают производить новые вооружения

США не успевают производить новые вооружения. О том, как война на Украине подорвала военный потенциал страны, – пишет The Wall Street Journal.

Американские запасы вооружений упали рекордно низко. Политологи считают, что затяжную войну Вашингтон вести не может.

Исследование проводилось в контексте возможного вступления Штатов в войну с Китаем за Тайвань. По расчетам, высокоточных ракет едва ли хватит на неделю. Потенциал подкосили поставки на Украину.

Так, комплексов «Джевеллин» передано столько, сколько заводы могут произвести за 7 лет. Чтобы переориентировать промышленность, отмечают авторы исследования, потребуются годы.