The Guardian: политика Лиз Трасс в энергетической сфере грозит проблемами Великобритании

Курс нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс на ведение энергетической войны с РФ может закончиться проблемами для страны. Такой точкой зрения поделился обозреватель The Guardian Уилл Хаттон, сообщают РИА Новости.

Автор публикации подчеркивает, что нынешняя энергетическая политика Лондона не соответствует национальным интересам страны, а предложение правительства установить предельную цену на российский газ не гарантирует "финансовой устойчивости".

По мнению Уилла Хаттона, действия британских властей в энергетической сфере сейчас "провальные по всем пунктам".

Журналист считает, что энергетическая политика должна быть рассчитана на долгосрочную перспективу и защищать как потребителей, так и бизнес, особенно в условиях, когда существуют риски затяжных перебоев с поставками энергоносителей. Он также акцентирует внимание на том, что политика в сфере энергетики должна быть финансово сбалансированной и не создавать риска отключений электроэнергии.

"В этом смысле планы нашего правительства являются провальными по всем пунктам", - констатирует Хаттон.