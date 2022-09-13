Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

В стране и мире

The Guardian: политика Лиз Трасс в энергетической сфере грозит проблемами Великобритании

11 0

The Guardian: политика Лиз Трасс в энергетической сфере грозит проблемами Великобритании

Курс нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс на ведение энергетической войны с РФ может закончиться проблемами для страны. Такой точкой зрения поделился обозреватель The Guardian Уилл Хаттон, сообщают РИА Новости.

Автор публикации подчеркивает, что нынешняя энергетическая политика Лондона не соответствует национальным интересам страны, а предложение правительства установить предельную цену на российский газ не гарантирует "финансовой устойчивости".

По мнению Уилла Хаттона, действия британских властей в энергетической сфере сейчас "провальные по всем пунктам".

Журналист считает, что энергетическая политика должна быть рассчитана на долгосрочную перспективу и защищать как потребителей, так и бизнес, особенно в условиях, когда существуют риски затяжных перебоев с поставками энергоносителей. Он также акцентирует внимание на том, что политика в сфере энергетики должна быть финансово сбалансированной и не создавать риска отключений электроэнергии.

"В этом смысле планы нашего правительства являются провальными по всем пунктам", - констатирует Хаттон.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2021 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »