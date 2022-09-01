The Guardian: 3 млн британцев окажутся за чертой бедности из-за роста цен на электроэнергию

Газета The Guardian опубликовала неутешительный прогноз: 3 млн жителей Великобритании окажутся за чертой бедности из-за потяжелевших жировок, рост цен на электроэнергию сократит доходы британцев на 10%.

Согласно исследованию аналитического центра Resolution Foundation, к концу 2023 года покупательная способность домохозяйств в Великобритании сократится в среднем на 3 тыс. фунтов стерлингов, если новое правительство не примет меры для противодействия самому большому за столетие падению уровня жизни.

Исследователь из фонда Resolution Foundation Лалита Трай отметила, что для решения проблемы необходимы радикальные политические действия, потребуется пакет энергетической поддержки на десятки миллиардов фунтов стерлингов в сочетании с увеличением пособий в 2023 году с учетом уровня инфляции в октябре.

В отчете, подготовленном директором Института изучения социальной справедливости в отношении здоровья (‎UCL IHE) Майклом Мармотом, содержится предупреждение о том, что высокие цены на топливо и растущая бедность наносят ущерб здоровью, а взросление в холодных домах будет иметь опасные последствия для многих детей.