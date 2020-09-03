Территориальный центр Ленинского района примет в дар гитару для волонтерского кружка
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Отделение дневного пребывания для инвалидов учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска» примет в дар шестиструнную акустическую гитару для волонтерского кружка по классу гитары для людей с инвалидностью.
Если у вас дома есть гитара и вы готовы ее передать для благого дела, будем признательны и благодарны.
Наш адрес: г.Бобруйск, ул. Урицкого, 125; телефон для связи 72-19-12.
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