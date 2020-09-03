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Общество

Территориальный центр Ленинского района примет в дар гитару для волонтерского кружка

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Территориальный центр Ленинского района примет в дар гитару для волонтерского кружка

Отделение дневного пребывания для инвалидов учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска»   примет в дар шестиструнную акустическую гитару для волонтерского кружка по классу гитары для людей с инвалидностью.

Если у вас  дома есть гитара и вы готовы ее передать для благого дела, будем признательны и благодарны.

Наш адрес: г.Бобруйск, ул. Урицкого, 125; телефон для связи 72-19-12.

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