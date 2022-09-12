Территориальная оборона продолжает развиваться

С 2001 года в Республике Беларусь начался процесс организации территориальной обороны и создания территориальных войск. Для этого в Республике Беларусь была создана нормативная правовая база. В ноябре 2001 г. Указом Президента Республики Беларусь утверждена Концепция территориальной обороны Республики Беларусь, которая определила ее роль и место в системе обеспечения безопасности страны. Современная территориальная оборона Республики Беларусь формируется в соответствии с Положением о территориальной обороне Республики Беларусь. Более конкретный характер по подготовке и ведению территориальной обороны носят нормативно-правовые акты Министерства обороны Республики Беларусь, которые регламентируют порядок реализации концептуальных положений.

Территориальная оборона предназначена для повышения возможностей нашей страны по защите своего суверенитета, независимости и территориальной целостности. Она основывается на готовности и способности каждого гражданина защитить свою семью, свой дом, свой город.

Формирования территориальных войск, как правило, комплектуются на территории, в пределах которой в мирное время проживает их личный состав, оснащаются легким вооружением и применяются в военное время во взаимодействии с регулярной армией. Кроме того, территориальные войска могут выполнять и самостоятельные задачи.

Другими словами, под территориальной обороной понимают систему формирований из местных жителей, которые получили военную подготовку, подчиняются местным органам власти и осуществляют свою деятельность в пределах своего района.

Необходимо пояснить, что в мирное время территориальных войск нет. Их развертывание происходит только в угрожаемый период, в случае реальной военной угрозы. «Территориалы» комплектуются военнообязанными по принципу «Где родился, там и пригодился» и выполняют боевые задачи на той же местности, где они постоянно проживают. Обеспечение территориальных войск возлагается на местные органы власти.

Одной из важнейших задач для руководителей всех уровней является совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания населения, в основе которого – привитие чувства личной ответственности за защиту Отечества. Каждый человек должен ощущать себя гражданином, уметь защищать себя, свою семью, предприятие, на котором трудится, дом в котором живет, а значит, и государство.