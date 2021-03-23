Кофе и яйца — как простой завтрак связан с фундаментальной наукой

Это явление объясняется эффектом Марангони. Холодная капля нагревается, приближаясь к горячей поверхности кофе, в то время как поверхность кофе, напротив, охлаждается вблизи капли. Происходит локальное изменение поверхностного натяжения и возбуждение потоков в кофе и молоке. Течение жидкости приводит к тому, что воздух медленнее уходит из пространства между ними — таким образом, некоторое время молоко находится в «подвешенном» состоянии над поверхностью напитка.

В 1855 году Джеймс Томсон обратил внимание, что на стенках бокала с вином могут образовываться характерные капли, которые позже стали называть «слезы вина». Через 10 лет Карло Марангони подробно изучил это явление, впоследствии получившее название «эффект Марангони». Эффект Марангони — явление переноса вещества вдоль границы раздела двух сред, возникающее из-за наличия градиента поверхностного натяжения. В случае вина коэффициент поверхностного натяжения зависит от содержания этилового спирта: там, где его меньше, коэффициент будет выше. Со стенки бокала спирт испаряется быстрее. И чем выше поднимется вино, тем ниже будет концентрация спирта. Область с меньшей концентрацией спирта имеет больший коэффициент поверхностного натяжения и стягивает окружающую жидкость сильнее. Поэтому именно там образуется капля, которая из-за действия силы притяжения стекает обратно.

Отличительная черта эспрессо — плотная нежная коричневая пенка, которую принято называть «крема». Для порции эспрессо объемом 25-30 миллилитров она должна составлять не менее 10 процентов объема чашки.

Пенка кофе представляет собой дисперсную систему с газовой дисперсной фазой и жидкой дисперсионной средой. В случае кофе газовая фаза в основном представлена углекислым газом (CO2), который образуется во время обжарки кофейных зерен и частично задерживается в твердых частицах кофе. Жидкая среда при этом представляет собой эмульсию — дисперсную систему. Она состоит из микроскопических капель масла, содержащего твердые частицы кофейных зерен, а также распределенных в водном растворе веществ: сахара, кофеина и некоторых других компонентов.

При этом кофейная пенка — не только предмет эстетического наслаждения. Она выполняет важную функцию: будучи пленкой, она словно барьер задерживает кофейный аромат, а также ограничивает теплообмен с окружающим воздухом. Благодаря кофейной пенке напиток, который так приятно пить горячим, остывает медленнее.

Безе: денатурация и пенистые белки

Сладкоежки непременно сопровождают кофе десертом. Одна из самых популярных сладостей — безе или меренга. Компоненты для приготовления этого пирожного весьма незатейливы: понадобятся всего лишь яичный белок и сахарный песок. За счет чего хорошее безе получается одновременно и воздушным, и очень крепким? Чтобы в этом разобраться, вспомним строение белков.

Белки — биополимеры, мономеры которых — аминокислотные остатки. Цепочка из аминокислотных остатков — это первичная структура белка, однако в естественных условиях белок редко пребывает в таком состоянии. Белки могут сворачиваться за счет ряда взаимодействий, образуя вторичную, третичную и даже четвертичную структуру. Однако под воздействием дестабилизирующих внешних факторов (например, высоких температур) белки способны претерпевать изменения в своей конформации и «расплетаться». Это явление принято называть денатурацией. При этом аминокислотная последовательность белка не меняется — изменениям подвергается лишь его структура.