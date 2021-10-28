Тепло в каждый дом. О нормах выдачи и сроках доставки твердых видов топлива

В филиале «Бобруйский горрайтопсбыт» МКОУПП «Облтопливо» началась жаркая пора. Каждый день сюда тоннами привозят торфобрикет – этот вид топлива предназначен для водяного и парового отопления. Его поставка осуществляется со Старобинского и Днепровского торфобрикетных заводов. Для печей же используются дрова, которые привозят из ближайших лесхозов. Мы узнали о нормах выдачи и сроках доставки твердых видов топлива.

«Театр начинается с вешалки, а наше предприятие – с пункта выписки топ­лива», – говорит Николай Криканов, директор филиала «Бобруйский горрайтопсбыт» МКОУПП «Облтопливо». В операционном зале многолюдно: бобруйчане хотят в домах тепла и уюта и стараются запастись впрок торфобрикетами либо дровами. Впрочем, можно получить на руки и то, и другое. К примеру, норма выдачи дров – 4,9 кубометра на одно домовладение, торфяного брикета – 3 тонны. Если это смешанная норма, то соотношение таково: 2 тонны брикета и 2,6 кубометра дров. На балансе предприятия находится 14700 домовладений в городе и Бобруйском районе. Филиал «Бобруйский горрайтопсбыт» обслуживает также Глусский, Осиповичский районы. Срок доставки твердых видов топлива – до тридцати рабочих дней с момента заключения договора. Обеспечить теплом на предприятии стараются всех в максимально короткие сроки. Однако бывает, что нужно и подождать. Поэтому, чтобы не замерзнуть в доме, необходимо позаботиться о топливе как можно раньше.

– Всю жизнь люди занимались заготовкой дров на следующий год зимой. Не даром же говорят «готовь сани летом, а телегу зимой». Потому что в зимнее время древесина не влажная, она выморожена, ей меньше сохнуть. Но у нас люди иногда неожиданно понимают, что пришли холода, начинают суетиться, создавать ненужное напряжение. Лучше все делать вовремя, чтобы не было ажиотажа и жалоб на сырую древесину, – подчеркивает Николай Криканов.

Что касается дров, как правило, это микс – вперемешку идут лиственные и хвойные породы древесины. К слову, за неполный октябрь реализовано 478 кубометров дров, а торфобрикета – 858 тонн. Исходя из технических возможностей, филиалом также оказываются услуги по разделке дров на полметра, 33 и 25 сантиметров. На данный момент это касается только пенсионеров и инвалидов I и II групп. Дрова можно посмотреть и заказать те, что больше понравились. Но иногда приходится довольствоваться тем, что есть. «Должен быть хоть какой-то принцип социальной справедливости», – говорит директор филиала.

Отметим, что право на приобретение твердых видов топлива по установленным в соответствии с законодательством фиксированным розничным ценам имеют граждане, постоянно проживающие в Республике Беларусь и зарегистрированные по месту жительства в одноквартирном жилом доме, квартире в блокированном жилом доме, в которых имеются печное (водяное, паровое) отопление, индивидуальное отопительное оборудование, работающее с использованием твердых видов топлива либо твердых видов топлива и газа (электрической энергии), и которые не подключены к системе централизованного теплоснабжения от теплоэлектроцентралей, групповых (квартальных) и районных котельных.

Стоимость одной тонны брикета – 27 рублей 82 копейки, погрузка обойдется в 4 рубля 83 копейки. За один метр кубический дров нужно будет заплатить 9 руб­лей 8 копеек. Выписать твердые виды топлива можно по адресу: ул. Бахарова, 7, и по телефону 72-11-10 с 8.00 до 17.00. Обеденный перерыв – с 13.00 до 14.00. Выходные – суббота и воскресенье.