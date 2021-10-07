Теплая и солнечная погода ожидается в Бобруйске 7 октября

Теплая и безоблачная погода порадует жителей Бобруйска в четверг, сообщили синоптики. Однако испортить все впечатление может сильный ветер с порывами до 6 метров в секунду.

Днем столбики термометров покажут до +11. Ночью температура воздуха опустится до -1 ... 0 градусов.

Осадков 7 октября, по словам специалистов, ожидать не стоит.

Атмосферное давление будет слабо повышаться и составит 773 миллиметра ртутного столба.