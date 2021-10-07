Теплая и солнечная погода ожидается в Бобруйске 7 октября
bobrlife.by 57 0
Теплая и безоблачная погода порадует жителей Бобруйска в четверг, сообщили синоптики. Однако испортить все впечатление может сильный ветер с порывами до 6 метров в секунду.
Днем столбики термометров покажут до +11. Ночью температура воздуха опустится до -1 ... 0 градусов.
Осадков 7 октября, по словам специалистов, ожидать не стоит.
Атмосферное давление будет слабо повышаться и составит 773 миллиметра ртутного столба.
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