Теперь за нетрезвую езду могут лишить прав на 8 лет
mogilevnews 59 0
Закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности» официально опубликован на портале Pravo.by сегодня.
Теперь за вождение в нетрезвом виде (более 0,8 промилле) - штраф 200 базовых (сейчас это 5800 рублей или чуть меньше $2250), прав лишат уже не на 3, а на 5 лет. Если это повлекло смерть либо тяжкое телесное повреждение, - срок от 3 до 8 лет (сейчас до 7 без нижнего предела), лишение прав на 8 лет (сейчас на 5).
Новые нормы вступят в силу 1 марта.
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