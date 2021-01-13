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Общество

Теперь за нетрезвую езду могут лишить прав на 8 лет

mogilevnews 59 0

Теперь за нетрезвую езду могут лишить прав на 8 лет

Закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности» официально опубликован на портале Pravo.by сегодня.

Теперь за вождение в нетрезвом виде (более 0,8 промилле) - штраф 200 базовых (сейчас это 5800 рублей или чуть меньше $2250), прав лишат уже не на 3, а на 5 лет. Если это повлекло смерть либо тяжкое телесное повреждение, - срок от 3 до 8 лет (сейчас до 7 без нижнего предела), лишение прав на 8 лет (сейчас на 5).

Новые нормы вступят в силу 1 марта.

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