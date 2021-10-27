«Теперь я знаю точно — мне есть, что защищать» — бобруйский школьник рассуждает о военной подготовке

-О центре допризывной подготовке я узнал в школе. Там объяснили, что мы будем проходить обучение азам военного дела и будем готовиться к службе в армии. - рассказывает Даниил КОТОВ, учащийся 10 класса, СШ№10.

-Естественно в начале присутствовало волнение. Сейчас я с уверенностью могу сказать, что открыл для себя много нового. С первого занятия начала уходить тревожность по поводу службы в армии. Ведь чаще всего мы слышим только то, что мы должны служить. А что это такое, зачем, почему и как никто особо не объясняет. Все говорят только о долге, но не понятно, кто объяснит откуда он и почему его необходимо отдавать.

Ясность пришла на занятиях. Здесь на мы познакомились с видами различных войск, много интересного узнали про современное вооружение. На уроках действительно хочется слушать, потому что интересно абсолютно всё. У меня появилось желание служить в армии. Я теперь знаю, что и как происходит и могу сказать, что даже определился с местом службы. Меня заинтересовало танковое вооружение, поэтому я хочу служить в танковой дивизии.

На занятиях я узнал и о военной службе по контракту, о возможностях получения дополнительного образования или даже поступления в военную академию. Я учусь в 11 классе и в прошлом году, я даже представить себе не мог, куда идти после школы. Но сейчас я с уверенностью могу сказать, что определился. Я считаю, что такие уроки просто необходимы. Правильно, что такую информацию нам дают не просто учителя, а военные. Те люди, которые точно знают о чем говорят.

До начала занятий, честно скажу, в голове ничего нет. А здесь я понял, что армия – это не только долг, но и реальная школа жизни. Я понял, что лично мне, точно есть, что защищать. И я готов служить Родине.