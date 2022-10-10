Температурный фон останется весьма комфортным на этой неделе

Ночью и утром в отдельных районах сгустится туман. Ветер южный, днем с переходом на западный, ночью 2–7 метров в секунду, днем 5–10 метров в секунду, по северо-западу порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +1…+6 °С, по большей части Могилевского и Гомельского регионов, на остальной территории местами прогнозируются заморозки до -2 °С. Днем столбики термометров покажут +9…+14 °С, по югу – до +16 °С.

В среду, 12 октября, облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем местами по стране небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер западный, северо-западный 4–9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +1…+7 °С, в отдельных районах заморозки до -3 °С, а днем синоптики обещают 8–15 градусов со знаком плюс.

В четверг, 13 октября, облачно с прояснениями. В основном без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер неустойчивый 3–8 метров в секунду. Ночью будет +1…+7 °С, местами заморозки до -3 °С, днем ожидается 8–15 градусов выше нуля.