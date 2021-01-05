Температура воздуха в Беларуси в декабре превысила норму на 2,5 градуса

"Температура воздуха за декабрь 2020 года в среднем по стране составила минус 0,8, что выше климатической нормы на 2,5 градуса. Так тепло в этом месяце за период с 1945 года бывало в среднем раз в 5 лет, а за последние 20 лет - раз в 2-3 года. Положительная аномалия температуры воздуха распространилась по всей территории страны", - рассказали в Белгидромете.

В дневные часы температура воздуха преимущественно находилась в пределах от минус 5 до плюс 5, в самые теплые сутки повышаясь до 7 градусов тепла и выше. Максимального значения (плюс 9,4) столбик термометра достиг 29 декабря на станции Дрогичин.

Ночные температуры воздуха были преимущественно отрицательными, а в самые холодные ночи опускались до 5-10 градусов мороза и ниже. Температурный минимум (минус 10,9) зарегистрирован на станциях Езерище и Костюковичи 8 декабря.

Температурный режим на протяжении месяца был неоднородным. Средняя температура воздуха в первой декаде была на 0,5 градуса ниже нормы, а во второй и третьей превышала норму на 3,1 и 4,6 градуса соответственно. Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через отметку в ноль градусов в сторону понижения по большей части территории страны произошел в последних числах ноября - первой декаде декабря (на 2-3 недели позже обычных сроков), а по крайнему юго-западу в декабре климатическая зима так и не наступила.

В целом за месяц по Беларуси выпало 34,9 мм осадков, или 78% климатической нормы. По стране осадки распространялись неравномерно. Больше всего их отмечалось на территории Витебской и Минской областей - 40,3 мм (82% нормы) и 39,1 мм (85%) соответственно. Наименьшее количество осадков отмечалось на территории Гродненской (27,7 мм, или 58% нормы) и Брестской областей (28,8 мм, или 65% нормы). Они выпадали в виде дождя, снега и мокрого снега. На последний день месяца в Гродненской, Брестской, Гомельской областях и на большей части территории Минской снежный покров отсутствовал, а в остальных регионах его высота находилась в пределах от 0,1 до 9 см.

В отдельные дни месяца наблюдались туманы и гололед. На метеостанции Орша 29 декабря было зафиксировано опасное явление - сильный гололед с диаметром отложения слоя льда 20 мм. В течение месяца ветер в отдельные дни усиливался с порывами до 15 м/с и выше. Максимальное значение скорости ветра (20 м/с) зарегистрировано на станции Новогрудок 29 декабря.