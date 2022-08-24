Тематические приемы граждан, посвященные вопросам образования, стартовали в Бобруйске

В преддверии нового учебного года 23 августа в Ленинском районе Бобруйска стартовала неделя тематических приемов граждан, посвященная вопросам образования.

В общественной приемной Ленинской районной организации г. Бобруйска РОО «Белая Русь» заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре и науке, член Республиканского Совета РОО «Белая Русь» Ирина Рынейская и председатель Ленинской районной организации г. Бобруйска РОО «Белая Русь» Ирина Русакович провели прием граждан. В центре внимания – образование и роль общественных организаций в Беларуси.

По словам парламентария, наша задача – это патриотическое воспитание, которое представляет собой комплексный процесс формирования у молодежи традиционных духовных ценностей, развития личностных качеств, дающих возможность реализовать свой потенциал на благо развития и защиты Родины.

При этом председатель Ленинской районной организации г.Бобруйска РОО «Белая Русь» Ирина Русакович с уверенностью отметила, что деятельность общественных объединений играет важную роль на всех этапах жизненного пути каждого человека, поскольку в большей степени именно они оказывают положительное влияние на социализацию личности.

«Однако, несмотря на то, что в рамках воспитательной деятельности общественные объединения помогают обучающимся приобретать управленческий опыт, развивать как профессионально значимые качества будущих специалистов, так и их личность в целом, на современном этапе развития общества возникает необходимость внедрения новых форм и методов работы в деятельность общественных объединений», – заявила лидер общественной организации.