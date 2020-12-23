Telegram вводит платные функции: что изменится в мессенджере

Telegram с 2021 года начнет монетизироваться и вводит платные сервисы, об этом рассказал основатель мессенджера Павел Дуров в своем канале.

Он пояснил, что основную часть счетов компании он оплачивал сам из личных сбережений. Но теперь Telegram насчитывает почти 500 миллионов активных пользователей, соответственно и расходов на серверы и трафик становится больше. Дуров отметил, что поддержка такого проекта обходится в сотни миллионов долларов в год, поэтому было принято решение начать зарабатывать на мессенджере.

Со следующего года Telegram начнет монетизироваться. Но Дуров успокоил: это будут делать ненавязчиво, возможно, пользователи даже этого не заметят.

Что поменяется?

Все текущие сервисы Telegram останутся бесплатными. Появятся дополнительные функции для бизнеса и пользователей с расширенными потребностями, некоторые из них станут платными.

Обычные пользователи всегда будут пользоваться Telegram бесплатно. Личные и групповые чаты останутся свободными от рекламы.

Появятся платные стикеры.

При этом Дуров отметил, что сейчас в публичных каналах Telegram, где число подписчиков может достигать миллионов, владельцы зарабатывают на показе рекламы, иногда через сторонние рекламные платформы.

"Рекламные объявления, которые они публикуют, выглядят как обычные сообщения и нередко навязчивы. В этой связи мы предложим нашу собственную рекламную платформу для каналов, которая обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность, а нам позволит покрывать расходы на серверы и трафик", - объяснил Дуров.

Павел Дуров подчеркнул, что через рекламную платформу владельцы каналов смогут получить бесплатный трафик пропорционально их охвату. А если вместе с бесплатными стикерами будут предлагаться еще и платные версии, то художники смогут дополнительно заработать.

Продавать не будут

Основатель Telegram также заверил, что не собирается продавать компанию, как это сделали основатели WhatsApp.

"Telegram нужен миру как независимый проект, где уважают права пользователей и обеспечивают высокое качество сервиса. Telegram должен и дальше служить образцом технологической компании, которая стремится к совершенству и целостности. Печальные примеры наших предшественников показывают, что это невозможно в составе крупной корпорации", - говорится в сообщении.

Он также заверил, что Telegram просуществует еще долго.

mogilevnews.by