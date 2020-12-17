Телефоны забрали, кредиты оставили: в Бобруйске раскрыто мошенничество

В милицию обратился 63-летний житель деревни Абрамовка Речицкого района: он рассказал, что, попав под влияние мошенников, оформил на свое имя для них несколько кредитов в салоне сотовой связи. В салоне он был, документы подписывал, однако телефоны и в руках не держал.

Сотрудники отдела уголовного розыска УВД Бобруйского горисполкома в ситуации разобрались и установили, что заявитель действительно стал жертвой мошенников. Сам он склонен к употреблению спиртных напитков, ведет асоциальный образ жизни. В сентябре познакомился с двумя жительницами Гомеля, 26-ти и 39-ти лет, представительницами народности «Рома», которые уговорили его оформить на себя кредиты на мобильные телефоны, выплачивать проценты обещали сами. Выбрать аппараты и оформить документы женщины решили в одном из салонов сотовой связи г. Бобруйска, куда вместе с потерпевшим и отправились на автомобиле знакомых. Выбор остановили на трех дорогостоящих телефонах, а также элементах гарнитуры и аксессуаров к ним. 3 кредита общей стоимостью более 9200 рублей были оформлены на мужчину, весь приобретенный в салоне товар забрали его спутницы. После совершения сделки на связь с мужчиной они больше не выходили.

Сейчас все подозреваемые в совершении преступления задержаны. Следователи дали правовую оценку их действиям и возбудили уголовное дело.

Напоминаем: будьте внимательны и осторожны к посторонним людям, предлагающим вам свои услуги или сомнительные сделки, а также договариваясь о выполнении тех или иных обязательств, требуйте документального подтверждения того, что тот или иной гражданин имеет юридическое право оказывать те или иные услуги.

Никогда не принимайте сомнительные предложения, даже если они кажутся вам выгодными;

Покупая что-то с рук, прежде чем забрать интересующий вас товар и отдать деньги, внимательно рассмотрите его и, не выпуская из рук отдайте деньги;

Не доверяйте деньги продавцу, пока вы не получили желаемый товар;

Не соглашайтесь на подработку, условия которой оговорены только «на словах» и не закреплены документально.

Помните, что сохранность вашего имущества и денежных средств зависит от вашего благоразумия!

ОИОС УВД