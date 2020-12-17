Телефоны забрали, кредиты оставили: в Бобруйске раскрыто мошенничество

В милицию обратился 63-летний житель деревни Абрамовка Речицкого района: он рассказал, что, попав под влияние мошенников, оформил на свое имя для них несколько кредитов в салоне сотовой связи. В салоне он был, документы подписывал, однако телефоны и в руках не держал.
Сотрудники отдела уголовного розыска УВД Бобруйского горисполкома в ситуации разобрались и установили, что заявитель действительно стал жертвой мошенников. Сам он склонен к употреблению спиртных напитков, ведет асоциальный образ жизни. В сентябре познакомился с двумя жительницами Гомеля, 26-ти и 39-ти лет, представительницами народности «Рома», которые уговорили его оформить на себя кредиты на мобильные телефоны, выплачивать проценты обещали сами. Выбрать аппараты и оформить документы женщины решили в одном из салонов сотовой связи г. Бобруйска, куда вместе с потерпевшим и отправились на автомобиле знакомых. Выбор остановили на трех дорогостоящих телефонах, а также элементах гарнитуры и аксессуаров к ним. 3 кредита общей стоимостью более 9200 рублей были оформлены на мужчину, весь приобретенный в салоне товар забрали его спутницы. После совершения сделки на связь с мужчиной они больше не выходили.
Сейчас все подозреваемые в совершении преступления задержаны. Следователи дали правовую оценку их действиям и возбудили уголовное дело.
Напоминаем: будьте внимательны и осторожны к посторонним людям, предлагающим вам свои услуги или сомнительные сделки, а также договариваясь о выполнении тех или иных обязательств, требуйте документального подтверждения того, что тот или иной гражданин имеет юридическое право оказывать те или иные услуги.
- Никогда не принимайте сомнительные предложения, даже если они кажутся вам выгодными;
- Покупая что-то с рук, прежде чем забрать интересующий вас товар и отдать деньги, внимательно рассмотрите его и, не выпуская из рук отдайте деньги;
- Не доверяйте деньги продавцу, пока вы не получили желаемый товар;
- Не соглашайтесь на подработку, условия которой оговорены только «на словах» и не закреплены документально.
Помните, что сохранность вашего имущества и денежных средств зависит от вашего благоразумия!
ОИОС УВД