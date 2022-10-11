Телефонная линия для приема сообщений о повышении цен на лекарственные препараты открыта в Госфармнадзоре

В «Госфармнадзоре» открыта «горячая телефонная линия» для приема сообщений о повышении цен на лекарственные препараты. Об этом сообщает Минздрав.

Позвонив по номеру (8-017) 271-20-34 (Минск) можно сообщить информацию о повышении цен на лекарственные препараты субъектами хозяйствования, осуществляющими фармацевтическую деятельность в части работ и услуг по розничной реализации лекарственных средств. Позвонив на данный номер нужно указать наименование аптеки, адрес ее места нахождения, наименование лекарственного препарата и его цену.

Информация принимается по будним дням с 8-30 до 17 часов. Поступившие сведения будут оперативно проверены и использованы при проведении контрольных мероприятий.

Напомним, Минздрав своим письмом № 12-11/19214 (от 07.10.2022 г.) ввел мораторий на повышение цен - на лекарственные средства, изделия медицинского назначения, медицинскую технику и медицинские услуги.

mogilevnews.by