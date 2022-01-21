Теймураз Бочоришвили: «Белорусы должны сплотиться вокруг обсуждения проекта Конституции и выбрать для страны правильный путь»

Белорусы должны сплотиться вокруг обсуждения проекта Конституции и выбрать для страны правильный путь. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал директор бобруйского ОАО "Славянка" Теймураз Бочоришвили.

"В новом проекте Конституции все изложено интересно и актуально, - отметил Теймураз Бочоришвили. - На мой взгляд, редакция Основного закона созвучна с указом Президента об объявлении 2022 года Годом исторической памяти. Белорусам важно сохранить все ценное, моральное и выстраданное народом не за одно десятилетие, чтобы передать это следующему поколению. Ведь сегодня мы живем в очень сложном мире, где молодое поколение пытаются трансформировать с помощью компьютерных технологий. Именно сейчас мы должны сплотиться вокруг обсуждения новой Конституции и выбрать для страны правильный путь развития".

Теймураз Бочоришвили также подчеркнул важность сохранения белорусским обществом традиционных христианских ценностей, и в частности, православных. "Для наших людей церковь является проводником христианской идеи и неоспоримых моральных ценностей, которые являются основой мировоззрения человека, формируют его жизненную позицию, - уточнил он. - И наше общество должно ориентироваться на эти ценности, потому что веяния западной религиозной культуры, на мой взгляд, являются тупиковыми. Например, на постсоветском пространстве трудно понять и принять, когда вместо традиционных мамы и папы в семье появляются родитель №1 и родитель №2. Для нас это ненормально - это разлагает молодые умы. В свою очередь православие выстраивает заслон на пути к моральной деградации".

Руководитель уверен, что духовенство необходимо привлекать не только к решению задачи по формированию в обществе правильных моральных ориентиров, но и к сохранению исторической памяти, сплочению всей белорусской нации. "Наша задача - сохранить традиции и ориентиры, которые закладывались в нашем народе веками", - заключил он.