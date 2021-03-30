Техника «Бобруйскагромаш» представлена на международной выставке в Уфе

ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» совместно с дилерским центром ООО «АгроТехКомплект» (г.Уфа) и при содействии ТД «Бобруйскагромаш» приняли участие в Международной специализированной выставке «АгроКомплекс», на которой представили на машину для внесения твердых органических удобрений МТТ-9 и машину для внесения жидких органических удобрений МЖТ-Ф-11.

Выставка «АгроКомплекс» проходит с 23 по 26 марта в Уфе и является одной из самых авторитетных экспозиций в Российской Федерации. Ежегодно данный форум собирает около 350 компаний.

Участие в выставке принимают как крупнейшие агрохолдинги, так и предприятия малых и средних форм сельского хозяйства. Разделы выставки представят производителей сельскохозяйственной техники и комплектующих, компании, специализирующихся на ветеринарии и животноводстве, растениеводстве, переработке сельхозпродукции, агрохимии.